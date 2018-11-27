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Çaldıkları jeneratörleri internette satışa çıkaranlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'da çaldıkları jeneratörleri internet üzerinden satışa çıkaran ikili, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerince yakalandı.

Çaldıkları jeneratörleri internette satışa çıkaranlar yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da çaldıkları jeneratörleri internet üzerinden satışa çıkaran ikili, alıcı gibi davranan jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir operatör firmasına ait 2 jeneratörün çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızların çaldıkları jeneratörleri internet üzerinden 3 bin 600 TL'ye satışa çıkardıklarını belirledi. Jeneratörleri satışa çıkaran E.A. (33) ve B.H. (27) adlı şüpheliler ile alıcı gibi irtibata geçildi. Verilen randevunun ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Buluşma noktasına gelen ikili, karşılarında jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları jeneratörleri internette satışa çıkaranlar yakalandı

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