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Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da yüksek hızlı tren (YHT) otoparkından çaldıkları kamyoneti sanayiye parçalatmaya giden 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’nde bulunan YHT garının otoparkında bir kamyonetin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

Konya’da yüksek hızlı tren (YHT) otoparkından çaldıkları kamyoneti sanayiye parçalatmaya giden 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’nde bulunan YHT garının otoparkında bir kamyonetin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan aracı bulmak için onlarca güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Yapılan takip sonucu çalınan kamyonetin Ketenciler Sanayi’ye parçalatmak için götürüldüğünün belirlenmesi üzerine, polis ekipleri sanayiye sevk edildi. Bu sırada polisleri gören şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 9 adet suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi M.U. ve 33 adet suç kaydı olan A.İ. yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca, ekiplerin yaptığı çalışmalar çerçevesinde merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Cami önünde elektrikli bisiklet çalan şahsın 11 adet suç kaydı olan E.D. olduğu, yapılan titiz saha çalışmaları neticesinde tespit edildi. Yapılan operasyonda, hırsızlık şüphelisi E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli A.İ., M.U. ve E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

Çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

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