HABER

Çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

ADANA'da girdikleri evlerden 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı.

ADANA,(DHA)- ADANA'da girdikleri evlerden 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı. Şüphelilerin bir evden çaldığı içi altın dolu çelik kasayı forkliftle taşıdıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 8 ayrı evin kapı kilit göbeklerini kırarak soygun gerçekleştiren hırsızların toplamda 500 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekiplerce Özgür E., kardeşi İhsan E., Emre E. suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. ise evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir evden çaldıkları altın dolu kasayı, üzerini bezle kapatarak olay yerine çağırdıkları taksiyle götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin çelik kasayı sanayi sitesine getirerek forkliftle taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Özgür E., kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı, Baki Feyyaz C. ve Emre E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Çanakkale’de 77 mülteci yakalandıÇanakkale’de 77 mülteci yakalandı
Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildiGelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.