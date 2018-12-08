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Çaldıkları kepçeyi saklayamayınca yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 arkadaş, çaldıkları kepçeyi saklayacak yer bulamayınca ormanlık alana bıraktı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 2 arkadaş, çaldıkları kepçeyi saklayacak yer bulamayınca ormanlık alana bıraktı. İkili polis tarafından yakalanırken, kepçe sahibine teslim edildi. Abdulhamithan Mahallesi'nde park halindeki kepçe, geçtiğimiz Perşembe günü çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce görüntüyü inceleyen polis, kepçenin Göksun yönüne götürüldüğünü belirledi. Süren inceleme sonunda da kepçenin Göksun'un ardından Afşin ilçesine götürüldüğü tespit edildi. OTOMOBİL NEREYE, KEPÇE ORAYA Polis, kepçeyi çalındığı yerden 150 kilometre uzaklıktaki Afşin'de ormanlık alanda buldu. Kepçenin bulunmasının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü. Yine kamera görüntülerinden bir otomobilin, kepçenin gittiği tüm güzergahlardan geçtiği belirlendi. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, kepçenin İbrahim K.(26) tarafından çalındığını, Nihat T.'nin(32) de yardım amaçlı otomobiliyle kepçenin önünden gittiğini belirledi. SAKLAYACAK YER BULAMAMIŞLAR Kepçeyi ormanlık alana bıraktıktan sonra evlerine dönen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Kepçeyi saklayacak yer bulamadıkları için ormanlık alana bıraktıkları öğrenilen İbrahim K. ve Nihat T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kepçe ise sahibi Ali Bozoğlan'a teslim edildi. Çalınan iş makinelerinin bulunma şansının çok az olduğu için umudunu kestiğini belirten Bozoğlan, polislere teşekkür etti.

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