Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elini kolunu sallayarak köpek çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Rıdvan Sokak’ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan hırsız olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Maske takmayıp sokağa çıkma yasağını delen şahıslar, sokak başında gördükleri Pug ırkı Şila isimli köpeği kucaklayıp çaldı. Köpeği çaldıktan sonra seven şahıslar, kayıplara karıştı. Ardından can dostunun çalındığını anlayan Ünal Ünaldı, bir müddet köpeğini aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Onlar için köpek ama bizim için can dostu, köpeğimin bulunmasını istiyorum"

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Şila’nın sahibi Ünal Ünaldı, can dostunun bulunmasını istediğini söyledi. Olay gününü anlatan Ünaldı, "Tuvalet ihtiyacını yapması için köpeğimi dışarı saldım. Birkaç dakika içerisinde kaybolduğunu fark ettim. O gün içinde korkarak saklandığını düşündüm. Sokak aralarında aradık fakat bulamadık. Ondan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde, köpeğin çalındığını gördük. Daha sonra güvenlik kameralarını takip ederek nereye gittiklerini bulmaya çalıştık. Saldırganlığı yok, insanlarla oynamayı seven bir hayvan. Onlar için köpek ama bizim için can dostu. Onunla geçirdiğimiz vakitler bizim için çok değerliydi. Köpeğimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.