HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı

Çaldıkları köpeği severek sakinleştiren şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı

30.12.2020 14:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elini kolunu sallayarak köpek çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Rıdvan Sokak’ta meydana geldi.

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elini kolunu sallayarak köpek çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Rıdvan Sokak’ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan hırsız olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Maske takmayıp sokağa çıkma yasağını delen şahıslar, sokak başında gördükleri Pug ırkı Şila isimli köpeği kucaklayıp çaldı. Köpeği çaldıktan sonra seven şahıslar, kayıplara karıştı. Ardından can dostunun çalındığını anlayan Ünal Ünaldı, bir müddet köpeğini aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Onlar için köpek ama bizim için can dostu, köpeğimin bulunmasını istiyorum"
Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Şila’nın sahibi Ünal Ünaldı, can dostunun bulunmasını istediğini söyledi. Olay gününü anlatan Ünaldı, "Tuvalet ihtiyacını yapması için köpeğimi dışarı saldım. Birkaç dakika içerisinde kaybolduğunu fark ettim. O gün içinde korkarak saklandığını düşündüm. Sokak aralarında aradık fakat bulamadık. Ondan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde, köpeğin çalındığını gördük. Daha sonra güvenlik kameralarını takip ederek nereye gittiklerini bulmaya çalıştık. Saldırganlığı yok, insanlarla oynamayı seven bir hayvan. Onlar için köpek ama bizim için can dostu. Onunla geçirdiğimiz vakitler bizim için çok değerliydi. Köpeğimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"Bu durum artık bir sektör haline geldi"
Son günlerde hayvan hırsızlığının sektör haline geldiğini düşündüğünü aktaran Ünaldı, Şila’yı görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Ünaldı, "Bu durum artık bir sektör haline geldi. Devletin ve kolluk kuvvetlerinin buna müdahale etmesi gerekiyor. Sosyal medyaya baktığımızda, başkalarının da hayvanlarının çalındığını görüyoruz. Çalınabilecek değerli veya değersiz bir malzeme olarak görülebilir. Biz arkadaş olarak görüyoruz. Görenlerden ricam, benim düştüğüm bu durumu göz önünde bulundurup bizleri veya polis ekiplerini bilgilendirsinler. Hırsızlara muhakkak bu konuyla ilgili adli yaptırım uygulanacak. Sonuna kadar davama devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Hırsızlar çok rahatlar"
Son olarak kamera kayıtlarında hırsızların çok rahat davrandığını gördüklerini belirten Ünaldı şunları söyledi;
"Hırsızlar çok rahatlar. Ben kendi köpeğimi sokakta gezdirirken yaşım itibariyle kucağıma almamaya çalışıyorum. Onlar rahat bir şekilde kucaklarına alıp gidiyorlar. Ayrıca köpekle uzun bir süre geziyorlar."
Diğer yandan ismine duyarlı olan Şila’yı gören vatandaşlar, 0505 855 31 51 ve 0553 980 42 29 numaralardan köpeğini arayan Ünaldı’ya ulaşabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Korona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılarKorona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılar
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Korona testi bahanesiyle gelip yaşlı kadının altın bilezikleri çalanlardan biri tanıdığı çıktı

Korona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılar

Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi! 1 Ocak 10.00'a kadar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Erzurum'da koronavirüs mucizesi! 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.