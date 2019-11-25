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Çaldıkları koyunlarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:26 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesinde çaldıkları koyunlarla birlikte yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi/nde yol kontrol noktasında durdurulan Karaman plakalı bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Konya’nın Çumra ilçesinde çaldıkları koyunlarla birlikte yakalanan 5 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi/nde yol kontrol noktasında durdurulan Karaman plakalı bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde 13 koyun olduğunu gören jandarma ekipleri, sürücü ile araçta bulunan 4 kişinin şüpheli tavır ve hareketler sergilemesi üzerine hayvanların küpe numaralarından araştırma yaptı. Hayvanların Karkın Mahallesi’nde yaşayan sahibine ulaşan jandarma, yapılan sayımda 58 koyunun eksik olduğu bilgisi üzerine şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden M.U’nun (46) merkez Karatay ilçesindeki evinde de 25 küçükbaş hayvan bulundu. Adliyeye sevk edilen M.U., H.E. (33) ve Ü.Y. (33) tutuklanırken, Y.K. (46) ve K.K. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen koyunlar ise sahibine teslim edildi.

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