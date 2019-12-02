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Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir evin önündeki koyunu çalıp keserek etini paylaşan 2 kişi yakalandı.Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Osmaniye’de bir evin önündeki koyunu çalıp keserek etini paylaşan 2 kişi yakalandı.
Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. S.Y. evinin önüne bağladığı koyununun çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde gözcülük yapan ve koyunu çalan kişilerin A.D. ve M.K. olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Koyunu kesilerek ayrı ayrı poşetlenmiş halde bulan polisler, kesilen hayvanın etlerini sahibine teslim etti.

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