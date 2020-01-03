HABER
  4. Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttıkları anlar kamerada

Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttıkları anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iş yerlerinden malzeme çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iş yerlerinden malzeme çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, iş yerinden hırdavat malzemesi çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 7 farklı hırsızlık olayını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklandı.
ÇEKÇEKLE TAŞITMIŞLAR
Tutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen iki tekerlekli araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti (2)Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti (2)
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (1)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.