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Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan hırsızlar yakalandı

27.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir ikametten piyasa değeri 7 bin TL olan malzemeleri çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas’ta bir ikametten piyasa değeri 7 bin TL olan malzemeleri çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları eşyaları hurdacıya sattıkları öğrenildi.
Sivas’ta bir ikametten piyasa değeri 7 bin TL olan, 85 kilogram bakır kablo, 100 kilogram ağırlığındaki çeşme bataryası musluğu, 2 adet spiral makinesi, 1 adet havya aleti, 1 adet elektronik terazi, 10 adet cep telefonu ve 1 adet lokma çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu eşyaları çalan A.İ. ve F.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları tespit edildi. Şahısların il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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