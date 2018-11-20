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Çaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlar

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Çaldıkları malzemeleri mezarlıkta sakladıkları ortaya çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esatpaşa Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, bir evin penceresindeki demir parmaklıkları keserek içeri girmeye çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde çaldıkları malzemeleri ilçedeki mezarlıkta sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine mezarlığa giden ekipler, mezar taşlarının arasına gizlenmiş çalıntı olduğu belirlenen 2 LCD televizyon, bir tablet bilgisayar ve bir altın yüzük buldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlarÇaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlarÇaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlarÇaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlar

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