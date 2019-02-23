HABER

Çaldıkları meyve ve sebzeleri pazarda satan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 00:29 | Son Güncelleme

BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Çaldıkları meyve ve sebzeleri pazarda satan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Serkan AKKUŞ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kırmızı bültenle aranan 2 kadın terörist tutuklandıKırmızı bültenle aranan 2 kadın terörist tutuklandı
Karabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendiKarabük'te tavuklu-pilav yiyen 33 kişi zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.