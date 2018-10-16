Çaldıkları minibüsle hayvan çalan 2 kişi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da çaldıkları minibüse sahte plaka takıp, 4 büyükbaş çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphenilen sürücülüğünü Ramazan İ.'nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu. Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi'ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Korkunç! 'Namusumuzu kirlettin' deyip...
Arkadaşına yardım etmek istemişti! Kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum