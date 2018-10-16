Çaldıkları minibüsle hayvan çalan 2 kişi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da çaldıkları minibüse sahte plaka takıp, 4 büyükbaş çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphenilen sürücülüğünü Ramazan İ.'nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu. Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi'ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.
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