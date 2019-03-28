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Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet hırsızı 6 kişi yakalandı.

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet hırsızı 6 kişi yakalandı. Çaldıkları motosikletleri 3 dakikada parçaladıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.

Geçen Salı günü jandarmayı arayan Mustafa Çiçek, motosikletinin çalındığını belirterek yardım istedi. Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada hırsızlığın meydana geldiği saatte Süleyman K. (18), C.T. (17), A.A. (16) ve Y.B.'nin (17) bölgede olduğunu belirledi.

AHIRDA PARAMPARÇA OLARAK BULUNDU

Yapılan çalışmaların devamında Mustafa Çiçek'in motosikletinin Y.B.'nin evinin ahırında olduğu saptandı. Bunun üzerine operasyon yapan jandarma; Süleyman K., C.T., A.A. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. Ahırda yapılan aramada ise Çiçek'in motosikleti paramparça olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde hırsızlığı yaparken Erdem T. (18) ile Ünal T.'nin (32) de bulunduğunu söylemesi üzerine bu kişiler de gözaltına alındı.

MOTOSİKLETİNİN ÇALINDIĞINI JANDARMADAN ÖĞRENDİ

Gözaltındaki 6 kişinin adreslerinde arama yapan jandarma, çok sayıda motosiklete ait parçalara ulaştı. Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayarak tanınmaz hale getirdikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde 1 de plakasız motosiklet bulundu. Ekipler, tanınmaması için üzerinde değişiklik yapılıp sprey boya ile siyaha boyanan motosikletin şase numarasından ulaştıkları sahibine 'Çalınan motosikletinizi bulduk' dedi. Sahibi ise motosikletinin uzun zamandır kullanmadığını ve evinde kilitli vaziyette olduğunu bildiğini belirterek, "Motosikletimin çalındığından haberim yoktu, sizden öğrendim' dedi.

PARÇALARIN SAHİPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Şüpheliler; Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda motosiklete ait parçaların ise sahiplerinin jandarma tarafından belirlemesine yönelik çalışma sürüyor.

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