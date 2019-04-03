HABER

Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosikletlerden birini satmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 31 Mart akşamı ilçenin değişik bölgelerinden 2 motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosikletlerden birini satmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart akşamı ilçenin değişik bölgelerinden 2 motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından hırsızların Bozkır ilçesine doğru kaçtıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışma sonrası İ.H. ve M.B.’yi Ahırlı’nın Akkise Mahallesi’nde çaldıkları motosikletlerden birini satarlarken yakaladı. Çalınan diğer motor ise Aktaş Mahallesi’nde bir bağ evine gizlenmiş halde bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerden M.B. alınan ifadesinin ardından serbest kalırken İ.H. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli İ.H., hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Çanakkale’de cinayet zanlısı yakalandıÇanakkale’de cinayet zanlısı yakalandı
Hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandıHapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.