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Çaldıkları motosikletin biriyle kaza yapmış, diğerini yakmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 motosiklet ve 4 bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla çalıştıkları otelde yakalandı.

Çaldıkları motosikletin biriyle kaza yapmış, diğerini yakmışlar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 motosiklet ve 4 bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla çalıştıkları otelde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları motosikletlerden biriyle kaza yaptığı, diğerini de ateşe verdiği ortaya çıktı.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 18 Eylül Çarşamba günü 15 NV 125 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yapan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerdeki inceleme sonrası M.K. (18) ve E.A.Ş.'nin (17) motosikleti çaldığını belirleyen jandarma ekipleri, dün gece çalıştıkları otele düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
5 yıldızlı bir otelde çalıştığı belirlenen 2 şüphelinin çaldıkları plakası öğrenilemeyen motosikletle Kemer ilçe merkezine gittikleri ve bu sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Motosikleti olay yerinde bırakıp kaçmalarının ardından 15 NV 125 plakalı motosikleti çaldıkları, ardından da başka bir yerde ateşe verdikleri ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. ve E.A.Ş.'nin daha önce de 2 motosiklet ve 4 bisiklet çaldıklarını itiraf ettiği kaydedildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Çaldıkları motosikletin biriyle kaza yapmış, diğerini yakmışlarÇaldıkları motosikletin biriyle kaza yapmış, diğerini yakmışlar

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