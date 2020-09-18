Çaldıkları motosikletle hırsızlığa kalkıştılar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde motor hırsızlığı yapan şahısların ikinci hırsızlık girişimlerini mahalleli engelledi.

Karacabey ilçesinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkardı. Gece 23.00 sıralarında Cumhuriyet alanında kontak anahtarı üzerinde bırakılan motosikleti çalan 3 genç çaldıkları motosiklet ile Emirsultan Mahallesinde bir binanın önünde bulunan başka bir motosikleti de gözlerine kestirdi. İlk çaldıkları motosiklet ile 1 saat sonra Emirsultan Mahallesindeki motosikleti çalmaya gelen hırsızlar, burada kilitli bulunan motosiklete darbeler vererek kilidinden kurtarmaya çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin bağırarak tepki vermesi üzerinde panikleyen şahıslar, çaldıkları motosikleti olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi aldı. Firar eden zanlılar aranıyor.

