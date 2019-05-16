Çaldıkları motosikletle kapkaç yapan 2 zanlıya tutuklama

Ekipler, çalınan cep telefonu ve motosikleti sahiplerine teslim etti.

Kantar Polis Merkezi Amirliğine başvuran S.E.Y. (28), Şair Eşref ve Hürriyet bulvarları kesişiminde kaldırımda arkasından gelen motosikletli 2 kişinin elindeki cep telefonunu çalarak kaçtığını belirterek şikayetçi oldu.

- Kapkaç güvenlik kamerasında

Bu arada, kadının cep telefonunun çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının yanına kasklı 2 kişinin motosikletle yaklaşması, sürücünün arkasındaki zanlının kadının elindeki cep telefonunu çekmesi ve sonrasında yola çıkarak hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Kadının şüphelilerin arkasından koşması ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması da güvenlik kamerası kayıtlarında görülüyor.

