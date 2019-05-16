Çaldıkları motosikletle kapkaç yapan 2 zanlıya tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının yanına motosikletle yaklaşarak elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Kantar Polis Merkezi Amirliğine başvuran S.E.Y. (28), Şair Eşref ve Hürriyet bulvarları kesişiminde kaldırımda arkasından gelen motosikletli 2 kişinin elindeki cep telefonunu çalarak kaçtığını belirterek şikayetçi oldu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.
Ekipler, plakası belirlenen zanlıların kullandığı motosikleti 1362 Sokak'ta terk edilmiş buldu. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, polis merkezine götürüldü.
Çevredeki araştırmalarını sürdüren ekipler, eşkalinden kimlikleri tespit edilen A.U.Ş. (24) ile B.C.G'yi (23) Alsancak Semti'nde yakaladı.
Ekipler, çalınan cep telefonu ve motosikleti sahiplerine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kapkaç güvenlik kamerasında
Bu arada, kadının cep telefonunun çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının yanına kasklı 2 kişinin motosikletle yaklaşması, sürücünün arkasındaki zanlının kadının elindeki cep telefonunu çekmesi ve sonrasında yola çıkarak hızla uzaklaşmaları yer alıyor.
Kadının şüphelilerin arkasından koşması ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması da güvenlik kamerası kayıtlarında görülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum