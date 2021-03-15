HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıkları motosikletle motosiklet çaldılar

Çaldıkları motosikletle motosiklet çaldılar

15.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosiklet ile başka bir motosiklet çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosiklet ile başka bir motosiklet çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Serdal A. (24) işe gidip gelmek için bir süre önce biriktirdiği parasının üzerine kredi çekerek yeni bir motosiklet aldı. 31 KFH 07 plakalı motosikletini evinin önüne park eden Serdal A. sabah kalktığında motosikletini yerinde bulamadı.
Şüpheliler, çaldıkları motosikletle Tekerek Mahallesi’ne gelerek Abdulsamet D.’ye ait park halinde bulunan motosikleti de çalıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlık ekipleri motosikletlerin çalındığı yerden başlayarak geniş çaplı kamera incelemesi yaptı.
Şüphelilerin gittiği istikametteki kamera görüntülerini izleyen ekipler, Türkoğlu ilçesine kadar iz sürdü. Oto hırsızlık ekipleri yaptığı sıkı takip sonucunda Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde motosikletleri aramaya başladı ve çalıntı iki motosikleti buldu.
Olayın şüphelileri Serkan C. (19) ve Kadir Ç. (19) çalınan motosikletler ile birlikte yakalandı. Suçlarını ve çaldıkları motosikletin birinin rengini değiştirdiklerini de itiraf eden şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
2021 yılı fitre miktarı ne kadar?2021 yılı fitre miktarı ne kadar?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Berat kandili ne zaman? 2021 Berat kandili ne zaman idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman?

Son Dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! İbrahim Babat yakalandı

MİT'ten operasyon! İbrahim Babat yakalandı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını yaptırıdı

2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir?

2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

'Pes' dedirten olay! Yasak aşkını mahkemeye getirmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.