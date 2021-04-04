HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

04.04.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, 29 Mart tarihinde Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Bayram B.’nin avlusunda bulunan motosiklet 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin M.K. (26) ve M.A. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu sanayide bir dükkanda olduğu tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çaldıkları parça ve motosiklet de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mevlüt A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
İstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandıİstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Vatikan İstanbul Büyükelçisi Başpiskopos yönetti! İstanbul'da Paskalya Bayramı ayini

İstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandı

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının çığlığı engelledi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.