HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı yerden motosiklet çaldılar

Çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı yerden motosiklet çaldılar

19.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı noktadan motosiklet çalan 3 kişi, araçları tamir edilince aynı araçla yollarına devam etti.

Antalya’da çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı noktadan motosiklet çalan 3 kişi, araçları tamir edilince aynı araçla yollarına devam etti. Manavgat ilçesinde polisin nefes kesen operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli, araç çalmaktan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, motosiklet çaldıkları ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi üzerinde park halinde bulunan, E.K.’ya ait 19 ABU 732 plakalı Volkswagen marka otomobil 3 kişi tarafından camı kırılmak suretiyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede olayı gören vatandaşların verdiği bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerini belirledi.
Aracın bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında aracın Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Akseki yol kavşağından başlamak üzere yol üzerinde önlem alan ekipler, araçta bulunanlara durmaları için uyarıda bulunurken, ikazlara uymayan araç trafiği tehlikeye düşürerek yoluna devam etti. Araçtakiler, Tekandız mevkisinde Doğançam istikametine dönmek istedikleri sırada, polisin yolda önlem aldığını görünce yeniden D-400 karayoluna yöneldi. Tam yola çıktıkları sırada bordüre çarpan aracın lastiği patlarken, araç aynı istikamette seyir halindeki bir başka araca da çarptı. Araçtaki şüpheliler patlamış lastikle yaklaşık 500 metre gittikten sonra lastiğin janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Aracın durmasıyla birlikte yolda kazaya sebebiyet vermemek için aracı güvenli bir şekilde takip eden Asayiş Büro ekipleri şahısları araçtan indirerek yere yatırdı ve kelepçeledi. Araçtan indirilen şahıslar asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülürken, arka camları kırık, lastiği patlak ve sağ tarafında bir başka araca çarpmak suretiyle hasar oluşan araç çekiciye yüklenerek emniyet müdürlüğü bahçesine getirildi. Üç kişi sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil bozulunca motosiklet çalmışlar
Alanya ilçesinde park halinde bırakılan 4 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Manavgat’tan otomobil çalan Samet T., Melih A. ve Şahin G. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, serbest kaldıktan sonra Fığla Mahallesi’nde terk edilmiş haldeki çalıntı motosikletleri almaya gelen Melih A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliler Samet T. ve Şahin G. ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat’taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişmeÖlüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Mars yüzeyi ile ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Adana'da korkunç olay! Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Adana'da korkunç olay!

Bursa'da intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

'Yalancı bahara' aldandılar! '36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

'36 yıldır böyle bir olay yaşanmadı'

Son Dakika: Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Bakan Akar'dan 'Gara' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.