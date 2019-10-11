HABER

Çaldıkları otomobili satıp, tekrar çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu yakasında çaldıkları araçlara takip cihazı takıp sattıktan sonra aynı araçları tekrar çalan şahıslar yakalandı.

İstanbul Anadolu yakasında çaldıkları araçlara takip cihazı takıp sattıktan sonra aynı araçları tekrar çalan şahıslar yakalandı. Otomobillerin çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, artan otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobil hırsızlıklarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kullandıkları yöntem tespit edildi. Eldeki bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüren polis, şüphelilerin yerlerini belirledi. Adresleri belirlenen şahıslara 8 Ekim Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 17 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, otomobilleri çalmakta kullandıkları araçların bilgilerini sıfırlamaya yarayan özel cihazlar, takip cihazları, 1 adet tabancayla tabancaya ait çok sayıda mermi ve 22 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Yöntemleri şoke etti
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kullandığı yöntem hayrete düşürdü. Şüphelilerin çalmak istedikleri araca başka bir aracın şasesini monte ettikleri, daha sonra özel bir cihazla otomobilin bilgilerini tamamen sıfırlayarak aracı adeta fabrikadan yeni çıkmış bir otomobil haline getirdikleri öğrenildi.

Aynı aracı yeniden çaldılar
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelilerin çaldıkları araçlara takip cihazı taktıkları, aracı bu şekilde bir başkasına sattıkları ve bir süre sonra aracın konumunu belirleyip aynı araca tekrar çaldıkları öğrenildi.

Çaldıkları araçları parçalayıp, yedek parçacıda satmışlar
Şüphelilerin takip cihazı taktıktan sonra tekrar çaldıkları araçları sahibi oldukları yedek parçacılara getirip burada satarak on binlerce TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Çete lideri tutuklandı
Çetenin lideri olduğu belirlenen Mustafa G. ile Ufuk K. daha önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine, Ankara ve Kocaeli’nde gözaltına alınan 4 kişi de illerinde bulunan adli makamlara sevk edildi.

Otomobillerin çalınma anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin bir aracın yanına yaklaştığı, önceden elde ettiği anahtarla aracın kapısını açtığı, daha sonra diğer şüphelileri çağırarak aracın kaputunu açtıkları, yanlarında getirdikleri özel cihazla aracın bilgilerini tamamen sıfırladıktan sonra otomobili çalarak oradan ayrıldıkları görüldü.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Yozgat’ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındıYozgat’ta El Nusra operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Motosiklet hırsızı tutuklandıMotosiklet hırsızı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.