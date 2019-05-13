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Çaldıkları otomobille çarptıkları aracın sürücüsünü yaralamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da 3 ay içerisinde karıştıkları 10 olayda çok sayıda otomobil ve plaka çalan, çaldıkları bir otomobille çarptıkları bir araçtaki sürücüsünün de yaralanmasına neden olan küçük yaştaki 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da 3 ay içerisinde karıştıkları 10 olayda çok sayıda otomobil ve plaka çalan, çaldıkları bir otomobille çarptıkları bir araçtaki sürücüsünün de yaralanmasına neden olan küçük yaştaki 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon anı kameralara yansırken, mahkemeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane’de 2 hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde 10 ayrı adresten çok sayıda otomobil ve plaka çalmasının üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Operasyon anı kamerada
Yapılan inceleme sonucunda eşkallerini belirleyen polis, aranmaları da olan Derya Y.(17) ve Emre E.’yi(17) tespit etti. Çalışmaların ardından şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, Derya Y.’yi geçtiğimiz 26 Nisan tarihinde saat 07.00 sıralarında, Emre E.’yi ise aynı gün saat 09.00 sıralarında evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda 2 çalıntı otomobil ise ele geçirildi.
Suç makineleri tutuklandı
Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları otomobil ile kaçarken 3 araca çarparak zarar verdiği araçlardan birindeki sürücü Kerem G.’yi ise yaraladıkları öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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