Çaldıkları otomobille kaza yapınca yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çaldıkları otomobille Türk Telekom'un deposundan hırsızlık yapan 4 şüpheli, kaza yapıp kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait depodan yapılan kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüphelinin tamir için bir iş yerine bırakılan otomobille kaçtıklarını belirledi.

Bölgede önlem alan ekipler, hasarlı trafik kazasına karışan şüphelilerin kaçtığı bilgisine ulaştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler E.Y. (18), U.Y. (19), İ.O. (20) ve O.T'nin (18) emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

