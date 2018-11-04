HABER

Çaldıkları otomobille kaza yapınca yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Çaldıkları otomobille kaza yapınca yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çaldıkları otomobille Türk Telekom'un deposundan hırsızlık yapan 4 şüpheli, kaza yapıp kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait depodan yapılan kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüphelinin tamir için bir iş yerine bırakılan otomobille kaçtıklarını belirledi.

Bölgede önlem alan ekipler, hasarlı trafik kazasına karışan şüphelilerin kaçtığı bilgisine ulaştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler E.Y. (18), U.Y. (19), İ.O. (20) ve O.T'nin (18) emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

PARTNERİyi koku alan yönünü daha iyi bulur!İyi koku alan yönünü daha iyi bulur!
Vali Kaban, Malatya'dan uğurlandıVali Kaban, Malatya'dan uğurlandı
Bağdat Caddesi'nde polis drift yapan sürücüye göz açtırmadıBağdat Caddesi'nde polis drift yapan sürücüye göz açtırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.