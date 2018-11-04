Çaldıkları otomobille kaza yapınca yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çaldıkları otomobille Türk Telekom'un deposundan hırsızlık yapan 4 şüpheli, kaza yapıp kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait depodan yapılan kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüphelinin tamir için bir iş yerine bırakılan otomobille kaçtıklarını belirledi.
Bölgede önlem alan ekipler, hasarlı trafik kazasına karışan şüphelilerin kaçtığı bilgisine ulaştı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler E.Y. (18), U.Y. (19), İ.O. (20) ve O.T'nin (18) emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum