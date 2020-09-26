Çaldıkları otomobille “TikTok” videosu çeken hırsızlar yakalandı

İstanbul’da çaldıkları otomobillerin içinde "Tiktok" videosu çeken hırsızlar yakalandı. Biri kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ağustos ve 21 Eylül tarihleri arasında Eyüpsultan, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen 7 otomobil ve 1 motosiklet hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini, ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalıntı araçla “TikTok” videosu çekmişler

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları, şüphelilerin kendilerine hedef olarak sahiplerinin çalışır halde bıraktıkları araçları seçtiklerini ortaya çıkardı. Şüpheliler üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bu şahısların çaldıkları araçların içerisinde eğlence amaçlı TikTok videosu çektiklerini ve sosyal medya hesaplarında araçla birlikte çektirdikleri hatıra fotoğraflarını paylaştıklarını tespit etti. Hırsızların ayrıca, bu otomobilleri kapkaç yaparken de kullandıkları belirlendi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini yakalamaya yönelik, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde 4 adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, Derya Y. (19), Beyer B. (25) ve Songül U. (19) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı araçlar ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Çalıntı otomobiller ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.