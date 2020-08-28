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Çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıntı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi.

Çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıntı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu’nda seyir halinde olan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 COB 224 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu değerlendiren ekipler, aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan şahıslar araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahısları takibe aldı. Şahıslar otomobille araç trafiğine kapalı olan kent meydanına girdi. Meydandan araçla kaçamayacaklarını fark eden şahıslar, otomobilden inerek koşmaya başladı. Şahısların indiği otomobil hızla caddede ilerleyerek reklam panosuna çarparak durabildi.
Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan 2 şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İsimlerinin M.Ç. ve S.A.T. olduğu belirlenen iki şahıs, polis merkezine götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu ve plakasının sahte olduğu belirlendi. Otomobil hırsızlığından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Çaldıkları otomobille yakalanan 2 kişi tutuklandı

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