Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobilleri satmak için parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği saptanan 5 kişinin otomobilleri çaldığını ve ardından parçalayarak sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 5 şüpheliyi çalıntı otomobilleri parçalarken suçüstü yakaladı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polisler tarafından ele geçirilen çalıntı araçlar ve parçaları ise sahiplerine teslim edildi.

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