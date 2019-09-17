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Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kentte farklı tarihlerde çaldıkları 9 otomobili parçalara ayırdıktan sonra sattığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çaldıkları otomobilleri parçalara ayırdıktan sonra sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte farkı tarihlerde 9 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K, A.Ç ve E.G olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların kentte farklı zamanlarda çaldıkları 9 otomobili parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık otomobil polis

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