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Çaldıkları otomobillerle demir kapıyı böyle kırıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA bir firmanın sıfır kilometre otomobilleri depoladığı alana giren 3 hırsız, içeride bulunan 3 yeni otomobili çalarak kaçtı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA bir firmanın sıfır kilometre otomobilleri depoladığı alana giren 3 hırsız, içeride bulunan 3 yeni otomobili çalarak kaçtı. Sahanın girişindeki demir kapıyı otomobille çarparak kıran ve kaçan 3 şüpheliden ikisi polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında hırsızları gören güvenlik görelisi ve yanındaki köpeğin aksi istikamete kaçtığı görülüyor. Olay Tuzla, Orhanlı, Katip Çelebi Caddesi üzerinde 29 Ağustos 2018 tarihinde meydana geldi. Bir otomobil firmasının sıfır kilometre araçlarını depoladığı alana giren 3 şüpheli anahtarları üzerinde bulanan üç yeni otomobili çaldı. Öndeki otomobilin demir kapıya çarparak kırmasıyla şüpheliler çaldıkları otomobillerle birlikte kaçtı. GÜVENLİKÇİ AKSİ İSTİKAMETE KAÇTI Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında kapıya gelen otomobilleri gören özel güvenlikçinin kulübesinden çıkarak yanındaki köpekle birlikte aksi istikamete uzaklaştığı görüldü. Özel güvenlikçinin haber vermesi üzerine gelen polis çalınan otomobillerin peşine düştü. POLİS ÖNCE OTOMOBİLLERİ DAHA SONRA ŞÜPHELİLERİ YAKALADI Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada çalınan lüks otomobillerin sahte plaka ve belgelerle satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Farklı adreslere park edildiği belirlenen otomobiller bulanarak takibe alındı. Polis önceki gün yaptığı operasyonda olaya karışan Ramazan Ö.(31)'yü gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen diğer şüpheli İsmet Y. ise Kocaeli'nde yakalandı. Şüphelilerden Ramazan Ö.'nün daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

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Çaldıkları otomobillerle demir kapıyı böyle kırıp kaçtılarÇaldıkları otomobillerle demir kapıyı böyle kırıp kaçtılar
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