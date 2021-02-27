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Çaldıkları paraları ATM’ye halay çekerek yüklediler

27.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Ankara’da vatandaşların cep telefonlarına sızarak zararlı yazılım yükleyen ve bu sayede kişilerin mobil bankacılık hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da vatandaşların cep telefonlarına sızarak zararlı yazılım yükleyen ve bu sayede kişilerin mobil bankacılık hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları paraları halay çekerek ATM’ye yükledikleri görüntüler ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderdikleri sahte internet linklerle tıklayan vatandaşların telefonlarına zararlı yazılım yükleyen ve bu sayede vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayan bir suç çetesini tespit etti. Dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 8 kişi Ankara merkezli İstanbul ve Ağrı illerinde düzenlene eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheli şahısların kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah, 100 adet dolu fişek, dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal hesaplara ait banka kartları ele geçirildi. Zanlıların lüks rezidanslarda yaşadığı, hesaplardaki paralar ile online kredi çektikleri, toplamda 5 milyon lirayı bulan bu paraları ise üçüncü şahıslara ait banka hesaplarından kendilerine ait kripto para hesaplarına aktararak paraların izinin kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.
Ayrıca, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, kendi aralarında haberleşmek için özel programlar kullandıkları, kimlik bilgilerini gizlemek için kod adı kullandıkları ve çok sayıda şahsa ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu belirlendi. Zanlıların çaldıkları paraları halay çekerek ATM’ye yükledikleri görüntüler olduğu belirlendi.

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