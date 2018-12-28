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Çaldıkları paraları saksının altına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir PTT şubesinden yaklaşık bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokağı'ndaki PTT şubesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece yarısı şubeye girerek yaklaşık bin liralık kağıt ve madeni parayı çaldıkları tespit edilen N.S. (19) ve Y.G'yi (30) aynı mahallede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan N.S'nin şubeden çaldıkları paraları, aynı mahalledeki müstakil bir evin bahçesindeki saksının altına sakladığı, Y.G'nin de olayda gözcülük yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık izmit Kocaeli Saksı

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