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Çaldıkları parayı harcayamadan yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Malatya'da bir tamirhaneden, içerisinde 8 bin lira olan çelik kasayı çalan zanlılar gözaltına alındı

Malatya'da bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhaneye gece saatlerinde giren 2 kişi, iş yerinde bulunan çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı.

Sitenin ıssız bir bölgesinde kasayı açan şüpheliler, içerisindeki parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin H.Ö. ve M.H. olduğunu belirledi.

Zanlılar, kasadan çaldıkları 8 bin lirayla birlikte yakalandı.

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Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çelik kasa hırsızlığı Malatya

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