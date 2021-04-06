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Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

06.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta çaldıkları sigara paketlerini toprağın altında saklayan 2 kişi yakalandı.Olay, Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

Kahramanmaraş’ta çaldıkları sigara paketlerini toprağın altında saklayan 2 kişi yakalandı.

Olay, Elbistan ilçesi Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden sigara paketlerinin çalınması ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAST timleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren B.K. (18) ve M.T. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sigara paketlerini G.Y. (20) isimli şahsa sattıkları tespit edilmesi üzerine G.Y.’nin ikametinde arama yapan ekipler, toprağa gömülü halde sigara paketlerini ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çaldıkları sigara paketlerini toprağa gömdüler

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