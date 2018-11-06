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Çaldıkları sigaraları hem içtiler hem sattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 marketten 50 bin TL değerinde sigara çaldığı iddia edilen 4 kişiyi yakadı. Şüpheliler, çaldıkları sigaraları hem içtiklerini hem de sattıklarını söyledi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 marketten 50 bin TL değerinde sigara çaldığı iddia edilen 4 kişiyi yakadı. Şüpheliler, çaldıkları sigaraları hem içtiklerini hem de sattıklarını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Ziyagökalp ve Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı, Selçuklu ve Kocatepe mahallelerindeki marketlerin kepenklerini kırıp, 50 bin TL değerinde yaklaşık 5 bin paket sigarayı alarak kaçan hırsızların peşine düştü. Yaklaşık 100 saat izlenen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelilerin Soner K. (25), Zafer Ş. (24), İsmail K. (25) ve Ömer S. (27) olduğunu belirledi. Polis ekipleri yaptıkları eş zamanlı baskınla şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çalınan sigaraların bir bölümü ele geçirildi. Şüpheliler, çaldıkları sigaraları hem sattıklarını hem de içtiklerini söyledi. Şüpheliler sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye gönderildi. Polis, çalıntı sigaraları alan iş yerleri hakkında da adli soruşturma başlattı.

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