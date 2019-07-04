HABER

Çaldıkları traktörü internetten satışa koydular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arkasında pulluk takılıyken çalınan traktör, Çay ilçesinde bulundu.Alınan bilgiye göre, İbrahim Özkeskin’e ait 03 EV 237 plakalı traktör 2 Temmuz Salı günü sabaha karşı arkasında takılı pullukla çalındı.

Çaldıkları traktörü internetten satışa koydular

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arkasında pulluk takılıyken çalınan traktör, Çay ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Özkeskin’e ait 03 EV 237 plakalı traktör 2 Temmuz Salı günü sabaha karşı arkasında takılı pullukla çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Sıkı takip sonrasında hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları traktörü internet üzerinden Konya’da satışa çıkardıkları tespit edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Afyon polisi Konya’da alıcı gibi davranarak iki kişi oldukları tespit edilen hırsızlarla buluştu. Operasyonda zanlıların ikisi Konya’da, yardım ve yataklık yapan diğer iki kişi de Sandıklı’da yakalandı.
Yapılan sorgulamada hırsızların traktörü Sandıklı’nın Çakmaktepe mevkiinden Şuhut ilçesine götürdükleri esnada pulluğun Şuhut’ta boş bir araziye attıkları belirlendi. Traktörün de Çay ilçesinde lastiği patladığı için bir petrol istasyonunun arkasına sakladıkları anlaşıldı.
Traktörü çalan şahıslar ve zanlılara yardım edenler Sandıklı’ya getirilerek yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktıBerfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı
Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişlerAskerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.