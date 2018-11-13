Çaldıkları traktörü, tırın dorsesinde götürüp satmışlar

Antalya'da 3 traktörü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde 3 traktörün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri kentte ve çevre illerde daha önce traktör hırsızlığına karışan 18 şüpheliyi takibe aldı.

Kentteki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüpheliler D.P. ve M.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları bir traktörü kapalı dorsesi bulunan tıra yükleyerek götürdükleri Konya'da bir çiftçiye sattıkları belirlendi.

Polis ekipleri çalınan 3 traktörü sahiplerine teslim etti.

