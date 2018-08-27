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Çaldıkları tüfeklerin yerine tahta ve plastik kopyalarını koydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Çaldıkları tüfeklerin yerine tahta ve plastik kopyalarını koydular

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da hırsızlar, emniyete ait silah deposundan çaldıkları 42 tüfeğin yerine tahta ve plastik kopyalarını koydu.

BBC'nin haberine göre, karaborsada görülmeleri üzerine ordu tarafından başlatılan inceleme sırasında, silah deposundaki 42 FN FAL savaş tüfeğinin, tahta ve plastik kopyalarıyla değiştirildiğini fark etti.

Depodan çalınan tüfeklerin hala çalışır durumda olduğu ve bazılarının Brezilya'ya kaçırılmış olabileceği bildirildi.

Brezilya, ülkede ele geçirilen yasa dışı silahların çoğunun Paraguay'dan kaçırılmasından şikayet ediyor.

Tüfek kopyaların fotoğraflarını yayınlayan Paraguay medyası, olayı, polisin tarihindeki "en utanç verici skandal" olarak nitelendirdi.

Silah deposundan sorumlu emniyet görevlisinin yerine başkası getirilirken, olayla ilgili şimdiye kadar gözaltına alınan olmadı.

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