Çaldıkları yıkamaya verilen halıları satarken yakalandılar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, halı yıkama dükkanından çaldıkları 70 bin TL değerindeki 46 halıyı mahalle arasında satan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Akşemsettin Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki bir halı yıkama dükkanı geçtiğimiz hafta gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Hırsızlar toplam 70 bin TL değerindeki 46 halıyı kamyonete yükleyerek, kaçtı. Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Furkan Ü., Volkan Ü., Ahmet F., Mert K. ve Kamil S. olduğunu belirledi. Polis, 5 şüpheliyi halıları Yuva Mahallesi'nde düşük fiyata satmaya çalışırken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, halılar sahiplerine teslim edildi.
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