Çaldıklarını internet üzerinden satmak isteyince yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir ay içerisinde 4 otomobilden oto teybi, güneş gözlüğü, saat gibi para edebilecek eşyaları çalarak internet üzerinden satışa sunduğu belirlenen Ç.Ö., yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir hafta içerisinde 4 ayrı otomobilde hırsızlık olayının yaşanması üzerine harekete geçti. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis yapılan çalışma sonucu şüphelinin Ç.Ö. olduğunu belirleyip, takibe aldı. Ç.Ö.'nün kapılarını zorlayarak ya da camını kırarak girdiği otomobillerden çaldığı ileri sürülen oto teybi, güneş gözlüğü, saat gibi para edebilecek eşyaları internet üzerinden satışa sunduğu tespit edildi. Ç.Ö., dün sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ç.Ö.'nün evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 2 oto teybi, 1 saat, 1 gözlük ve 1 USB çalar ile hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen tornavidalar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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