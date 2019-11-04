HABER

Çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kiralık araçlarıyla iki günde 4 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi çaldıkları elektronik eşyaları satmak üzereyken yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kiralık araçlarıyla iki günde 4 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi çaldıkları elektronik eşyaları satmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin apartmandan kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar’da, Ataşehir’de 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde peş peşe hırsızlık olayları meydana geldi. Şüphelilerin kiraladıkları araçla iki gün içerisinde 4 ayrı evden 7 cep telefonu, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve 670 lira çaldıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. GPS sistemi aracılığıyla şüphelilerin kullandığı aracı takip eden polis ekipleri, aracın Aksaray’a gittiğini tespit etti. Ardından ekipler bölgeyi kontrol altına aldı. Polis, şüpheliler elektronik eşyaları satmak üzereyken suçüstünde yakaladı.

Şubede sorgulanan Mehmet Ö.(19)’un 7, Mehmet S.(20)’nin 17, Sebahattin Ş.(20) ve İbrahim K.(23)’nın 15, Adem Ö.(19)'nün 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Süt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildiSüt kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Şemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebiŞemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.