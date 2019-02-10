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Çaldıran'da kayak festivalinde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2'nci Geleneksel Kayak Festivali düzenlendi.

ÇALDIRAN (Van), (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2'nci Geleneksel Kayak Festivali düzenlendi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar gönüllerince eğlenip kayak keyfi yaptı. Çaldıran Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Çaldıran Kayak Festivali saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra yakılan festival ateşiyle etkinlikler başladı. Soğuk havaya rağmen festivale ilgi oldukça yüksek oldu. Festivale, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Levent Akay, Çaldıran 6'ncı Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ile Van ve ilçelerinden çok sayıda kayaksever katıldı. Kayak takımlarının meşale gösterisi yaptığı festivalde, halk oyunları ekibine katılımcılar halay çekerek eşlik etti. Festivalde, kızak ve poşetle yapılan kayak yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivalde konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Buraya geldiğimde Çaldıran'da kıştan başka bir şey olmadığını öğrendik. Ama biz Yüce Yaradan'ın hiçbir şeyi boşa yaratmadığının farkındayız. Bu karın kışın içerisinde olumsuzluklara yoğunlaşmadan, bunu nasıl imkana, nasıl nimete dönüştürebileceğimizin peşine düştük. Evet, burası Türkiye'nin en soğuk yeri olabilir, kışın uzun geçtiği bir yer olabilir ama bunun daha yoğununu yaşayan birçok ülkeler var. Bu ülkeler bugün gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan yerleşim yerleri. Biz neden bunu yakınma sebebi olarak görüyoruz da, yararlanma sebebi olarak görmüyoruz diye düşündük. Arkadaşlarımızla kendi imkanlarımızla tamamen yerli ve milli imkanlarla yerel imkanlarla biz burada bu küçük tesisi yaptık. Burası Türkiye'nin en soğuk yeri ama Türkiye'nin en sıcak suyu da, en şifalı suyu da burada çıkıyor. 93 dereceye varan hiper termal sular bu noktalarda burada çıkıyor. Bu ikisini birleştirerek termal kayak konseptini dünyada Türkiye'de ilk defa burada hayata geçirdik" dedi. Festivale gelenlere ekmek arası sucuk ve ayran ikram edilirken, kayakseverler de gönüllerince eğlenip kayak keyfi yaptı.

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