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Çaldıran’da Sibirya soğukları tilkiyi telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:37 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin telef olmasına neden oldu.Son bir haftadır yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Van’ın Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin telef olmasına neden oldu.
Son bir haftadır yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Van’ın Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı soğukların etkili olduğu ilçede bir tilki telef oldu. 2050 rakım yüksekliğine sahip olan Çaldıran ilçesi gündüzleri hava sıcaklığı eksi 15 ile 25 derece arasında yaşanırken gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 35 ile 40 dereceyi buluyor.
İlçe merkezinin 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı’ndan gelen lav kalıntıları arasında bulunan ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyurmaya çalışan tilki donarak telef oldu. Çöp dökmeye giden Çaldıran Belediye çalışanlarınca fark edilen donmuş tilki, üzüntüye neden oldu.
Çaldıran’ın Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olduğunu söyleyen Kerem Çınarcı, "bu soğuk havaya kimselere kaptırmayız. Bunun da göstergesi soğukta donarak telef olan yaban tilkisi. Çaldıran’da bu sene hava şartları hayatı çok olumsuz etkiliyor. Çaldıran’dan 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp alanına yiyecek aramaya gelen bu tilki donmuş durumda. Eksi 40 eksi 35 derecelere varan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin en soğuk yeri Erzurum, Kars ve Ardahan olarak biliniyor ama bu görüntü de belli ediyor ki en soğuk yer Çaldıran’dır. Çaldıran her zaman birinci olmuştur. Bu da onun kanıtıdır. Hayvanlar bile soğuktan donmuş durumda" dedi.
Çaldıran Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte vatandaşların olumsuz bir durum yaşamamaları için oluşturduğu karla mücadele ve kriz masası ekipleri, 7/24 çalışmaları vatandaştan tam not aldı.

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