HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Caldor Yangını: California'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Caldor Yangını: California'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

01.09.2021 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınlarında, eyaletin kuzeyinde yer alan Tahoe Gölü kıyılarındaki on binlerce kişi tahliye edildi.

Caldor Yangını: California'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınlarında, eyaletin kuzeyinde yer alan Tahoe Gölü kıyılarındaki on binlerce kişi tahliye edildi.

Caldor adı verilen yangınnda 191 bin dönümlük arazi yandı. Yangının yalnızca yüzde 16'lık kısmı kontrol altına alınabilidi.

İki haftadan daha uzun bir süre önce başlayan yangınlarda 3 bin 500'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Bölgede bir hastanede tamamen tahliye edildi. Hastalar, başka bir hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, yangında 5 kişinin yaralandığı ve 700 mülkün de hasar gördüğünü bildirdi.

Ünlü bir tatil beldesi olan South Lake Tahoe şehri ve çevresinde yaşayan 22 bin kişi Pazartesi sabahı bölgeden tahliye edildi.

Ayrıca Amerikan Orman Hizmetleri eyaletteki tüm ormanlara girişlerin 17 Eylül'e kadar kapatıldığını duyurdu.

itfaiyeler

Caldor Yangını şu anda California'da aktif yedi yangından birisi.

Temmuz ortasında çıkan ve bu yedi yangın arasındaki en büyüğü olan Dixie Yangını nedeniyle 800 bin dönümden alan kül oldu. Dixie Yangını, eyalet tarihindeki ikinci en büyük yangın olarak da kayıtlara geçti.

İklim değişikliği hava sıcaklıklarının aşırı şekilde yükselmesine ve kuru havayla birleşerek orman yangınlarına yol açıyor.

Endüstri devrimi başladığından bu yana dünyanın ortalama sıcaklığı 1,2 derece yükseldi. Dünya genelinde karbon emisyonunun azaltılması için hükümetler kararlı adımlar atmadıkça, hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valizlerin arasında mide bulandıran manzaraValizlerin arasında mide bulandıran manzara
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Tarihinin en uzun gözlemi! Meteor 12 saniye boyunca kayıttaTarihinin en uzun gözlemi! Meteor 12 saniye boyunca kayıtta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleri peş peşe geliyor

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleri peş peşe geliyor

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.