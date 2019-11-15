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Calgary "dünyanın en iyi trafiğine sahip şehri" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

Fransız yedek parça perakendecisi Mister Auto tarafından yapılan araştırmada, El Paso, "trafik sıkışıklığının en az görüldüğü" ve New York "toplu taşımanın en gelişmiş olduğu" şehir oldu - Sidney, "park ücretleri açısından en pahalı", Bern ise "en konforlu yollara sahip" kent olarak belirlendi

Kanada'nın Calgary'nin kenti, 100 şehir arasında yapılan araştırmayla, sürücüler için "dünyanın en iyi trafiğine sahip" şehri oldu.

Fransız yedek parça perakendecisi Mister Auto, dünyanın önde gelen 100 şehrinin değerlendirmeye alındığı uluslararası çapta bir araştırmayla, en iyi ve en kötü trafiğe sahip şehirlerini belirledi.

Araştırmada 100 şehir, kişi başına düşen araç sayısı, ortalama trafik sıkışıklığı süresi, ölümlü trafik kazası oranı, yakıt, yol ve park ücretleri, toplu taşıma ve hava kalitesi gibi sürüş deneyiminin tüm yönlerine değinen çok sayıda kriterle kıyaslandı.

Buna göre, listenin ilk 5 sırasını Calgary, Dubai, Ottava, Bern, El Paso şehirleri oluştururken, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai ise son sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü şehirlerden Brüksel 69, Amsterdam 71, Paris 72, Dublin 76, Londra 77, Los Angeles 78, Roma 79, Napoli 81, Milano 82 ve New York 87'inci sıradayken, İstanbul ise bu listenin 88'incisi oldu.

- New York, toplu taşımanın en geliştiği şehir

El Paso, "trafik sıkışıklığının en az görüldüğü şehir" olarak öne çıkarken, "toplu taşımanın en gelişmiş olduğu" şehir New York oldu.

"Trafikte şiddet olaylarının en az yaşandığı yer" Japonya'nın Osaka kentiyken, İstanbul bu kategoride 100 şehir arasında 94'üncü sırada yer aldı.

Ölümlü trafik kazaları en az Manchester'da, en yüksek otoyol ücretleri de Melbourne'de görüldü.

Sidney, "park ücretleri açısından en pahalı" şehir, Bern ise "en konforlu yollara sahip" kent oldu.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Mister Auto Genel Müdürü Sebastien Rohart, toplu taşımadaki gelişime rağmen hala otomobillerin tercih edildiğini belirterek, "Şehirler, araç trafiğiyle başa çıkabilmek için düzenlemeler yapmaya devam etmek zorunda. Duman ve araçlardan kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle bazı şehirlerde, sürücüler araçların camlarını bile açamıyor." ifadelerini kullandı.

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