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California'a felaket giderek büyüyor! Ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 07:51 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangında ölü sayısı 56'ya yükseldi. Haber alınamayanların sayısının ise 130 olduğu söyleniyor. bölgede çıkan yangın 8 Kasım'dan beri devam ediyor. Yüzyılın en ölümcül yangını olarak görülen olay 9 binden fazla yapıyı kullanılmaz hale getirdi.

300'den fazla kişinin barınaklara sığındığı California eyaletinde yetkililerin kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. 5 binden fazla itfaiyenin yangını söndürmek için görev yaptığı bölgede objektiflere yansıyan görüntüler...

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Eyalet tarihindeki en ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı, 130 kişiden ise haber alınamıyor.
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ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.
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Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.
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En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı. Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi.
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Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.
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Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor. (AA)
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California ABD yangın

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