HABER

California Alarmda

07.07.2019 00:39 | Son Güncelleme

California eyaletinin Ridgecrest bölgesinde Cuma akşamı meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yardım görevlileri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Can kaybı yaşanmayan depremin ardından artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısı yapılıyor

California Alarmda

California eyaletinin Ridgecrest bölgesinde Cuma akşamı meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yardım görevlileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Can kaybı yaşanmayan deprem son 20 yılın en şiddetli yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçerken, Meksika’dan Las Vegas’a ve kuzeyde California eyaletinin merkezi Sacramento’ya kadar hissedildi.

Hafif yaralanmaların meydana geldiği deprem, büyük korkuya yol açtı. Bazı binalarda ağır hasar meydana gelirken, yollarda yarıklar oluştu, yer yer de yangınlar meydana geldi. Acil yardım görevlileri, çok sayıda yangın, gaz ve su sızıntısıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Depremin merkez üssüne yakın olan Ridgecrest, Mojave Çölü’nde yer alıyor ve Los Angeles kentine 240 kilometre mesafede bulunuyor.

Perşembe günü yine Mojave Çölü’nde bulunan Trona yakınlarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. California eyaleti tehlikeli San Andreas fayı üzerinde bulunuyor ve uzmanlar artçı sarsıntıların yıllarca sürebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre dünkü deprem bir gün öncekinden 10 kat daha şiddetli sarsıntı olarak kaydedildi. Uzmanlar ayrıca perşembe günkü depremi “öncü sarsıntı” olarak tanımladı.

Deprem sırasında süpermarketler raflardaki ürünler devrilirken özellikle alkollü içki satan dükkanlarda büyük zarar oluştu.

California Valisi Gavin Newsom, eyalete federal yardım almak amacıyla Başkan Donald Trump ve Federal Acil Yardım Dairesi’nden (FEMA) karar çıkarmasını talep etti.

Deprem sırasında Las Vegas’ta devam eden NBA maçı, dev ekranların sallanmaya başlamasının ardından 10 dakika ertelendi. San Diego’daki bir beyzbol maçıysa, sarsıntıya rağmen devam etti.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
San Francisco'dan Türkiye'ye YouTube KöprüsüSan Francisco'dan Türkiye'ye YouTube Köprüsü
Arakanlı Mültecileri Muson Yağmurları VurduArakanlı Mültecileri Muson Yağmurları Vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Piknikten dönüyorlardı! Onlarca yaralı var

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

Korkunç olay! Arabada bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Son dakika! ABD'nin Florida eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı var

Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Norveçli eski bakan mültecilere cinsel tacizden 5 yıl hapis cezası aldı

Norveçli eski bakana tacizden hapis cezası!

Son dakika! Dünyayı tedirgin eden açıklama: İngiltere, İran'ın vereceği cevaptan korkmalı

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.