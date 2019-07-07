California Alarmda

California eyaletinin Ridgecrest bölgesinde Cuma akşamı meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yardım görevlileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Can kaybı yaşanmayan deprem son 20 yılın en şiddetli yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçerken, Meksika’dan Las Vegas’a ve kuzeyde California eyaletinin merkezi Sacramento’ya kadar hissedildi.

Hafif yaralanmaların meydana geldiği deprem, büyük korkuya yol açtı. Bazı binalarda ağır hasar meydana gelirken, yollarda yarıklar oluştu, yer yer de yangınlar meydana geldi. Acil yardım görevlileri, çok sayıda yangın, gaz ve su sızıntısıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Depremin merkez üssüne yakın olan Ridgecrest, Mojave Çölü’nde yer alıyor ve Los Angeles kentine 240 kilometre mesafede bulunuyor.

Perşembe günü yine Mojave Çölü’nde bulunan Trona yakınlarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. California eyaleti tehlikeli San Andreas fayı üzerinde bulunuyor ve uzmanlar artçı sarsıntıların yıllarca sürebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre dünkü deprem bir gün öncekinden 10 kat daha şiddetli sarsıntı olarak kaydedildi. Uzmanlar ayrıca perşembe günkü depremi “öncü sarsıntı” olarak tanımladı.