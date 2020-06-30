California Corona Virüsüyle Mücadelede Başa mı Dönüyor?

Amerika’nın corona virüsü tablosunda 2. kritik eyalet olma konumunu koruyan California’nın 58 bölgesinden en az 15’inde vaka sayıları tırmanışa geçti.

California Valisi Gavin Newsom Pazar günü yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın da içinde bulunduğu 7 bölgede barların kapatılması talimatı verdi. Karar, 20 Haziran’da, yani açıldıktan 1 gün sonra Los Angeles’ta tek gün içinde 500 bin kişinin barlara gittiğinin tespit edilmesinden kısa bir süre sonra açıklandı.

Sağlık yetkililerine göre, alkol kullanımı sonrası kalabalık ortamlarda iletişim kurmak için maske kullanımını bırakmak, bağırarak konuşmak ya da yakın temas gerektiğinden bulaşma riski bu gibi ortamlarda çok daha fazla. Karar riskli 7 bölgede uygulanmaya başlarken, bu bölgelerin haricinde 8 bölge için de barların kapatılması tavsiye ediliyor. Bu bölgeler arasında vaka sayılarının hızla tırmanışa geçtiği Ventura, San Bernardino ve Riverside da bulunuyor.

Peki eyalette kısıtlamalar barlarla sınırlı kalacak mı?

California’da en çok vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Los Angeles’ın Belediye Başkanı Eric Garcetti, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada 3-5 gün içinde Los Angeles’ta açılma planlarında değişiklik olabileceği sinyali verdi. Garcetti, bölgenin henüz kırmızı alarmda olmadığını, ancak sarı alarma geçildiğini belirtirken, tehlikenin sürdüğüne dikkat çekti.