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California Corona Virüsüyle Mücadelede Başa mı Dönüyor?

30.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın da içinde bulunduğu 7 bölgede barların kapatılması talimatı verdi. Karar, 20 Haziran’da, yani açıldıktan 1 gün sonra Los Angeles’ta tek gün içinde 500 bin kişinin barlara gittiğinin tespit edilmesinden kısa bir süre sonra açıklandı

California Corona Virüsüyle Mücadelede Başa mı Dönüyor?

Amerika’nın corona virüsü tablosunda 2. kritik eyalet olma konumunu koruyan California’nın 58 bölgesinden en az 15’inde vaka sayıları tırmanışa geçti.

California Valisi Gavin Newsom Pazar günü yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın da içinde bulunduğu 7 bölgede barların kapatılması talimatı verdi. Karar, 20 Haziran’da, yani açıldıktan 1 gün sonra Los Angeles’ta tek gün içinde 500 bin kişinin barlara gittiğinin tespit edilmesinden kısa bir süre sonra açıklandı.

Sağlık yetkililerine göre, alkol kullanımı sonrası kalabalık ortamlarda iletişim kurmak için maske kullanımını bırakmak, bağırarak konuşmak ya da yakın temas gerektiğinden bulaşma riski bu gibi ortamlarda çok daha fazla. Karar riskli 7 bölgede uygulanmaya başlarken, bu bölgelerin haricinde 8 bölge için de barların kapatılması tavsiye ediliyor. Bu bölgeler arasında vaka sayılarının hızla tırmanışa geçtiği Ventura, San Bernardino ve Riverside da bulunuyor.

Peki eyalette kısıtlamalar barlarla sınırlı kalacak mı?

California’da en çok vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Los Angeles’ın Belediye Başkanı Eric Garcetti, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada 3-5 gün içinde Los Angeles’ta açılma planlarında değişiklik olabileceği sinyali verdi. Garcetti, bölgenin henüz kırmızı alarmda olmadığını, ancak sarı alarma geçildiğini belirtirken, tehlikenin sürdüğüne dikkat çekti.

İşletme sahipleri ise yeni bir kapanma kararının daha büyük bir yıkım olabileceği görüşünde. İşletmeciler yeniden kapanmanın maddi kaybı büyüteceğine ve Los Angeles halkını korkutacağına inanıyor.

Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, işletmelerin uyması için hazırlanan yeni yol haritalarının tavsiye olmadığını ve tüm işletmelerin bu haritalara uyması gerektiğini söyledi. Yapılan denetimlerde çok sayıda işletmenin yeni düzenlemeleri uygulamadığı görülmüştü.

Öte yandan, Los Angeles sağlık yetkilileri her 400 kişiden birinin corona virüsüyle enfekte olduğunu belirtirken, semptom göstermeyen kişilere karşı mutlaka sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı uygulanmasının önemini vurguluyor.

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