California'da felaket giderek büyüyor! Ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

300'den fazla kişinin barınaklara sığındığı California eyaletinde yetkililerin kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. 5 binden fazla itfaiyenin yangını söndürmek için görev yaptığı bölgede objektiflere yansıyan görüntüler...

1 / 6 Eyalet tarihindeki en ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı, 130 kişiden ise haber alınamıyor.

2 / 6 ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

3 / 6 Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

4 / 6 En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı. Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

5 / 6 Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.