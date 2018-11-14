California'daki yangından ünlüler de yara aldı! İşte evini kaybeden isimler

250 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bölgede sağ kalmayı başaranlar da evlerini kaybetti. Acılarını sarmaya çalışan kişiler arasında yer alan bazı ünlüler, yaşadıklarını hem fotoğraflarla hem de yazılı olarak takipçileriyle paylaştı. Yaşanan yangının ne denli büyük olduğuna dikkat çeken ünlüler sosyal medya hesaplarından bakın neler anlattı...

1 / 16 ABD'nin California eyaletindeki 50'den fazla can alan orman yangınlarında ünlülerin milyonlarca dolarlık evleri zarar gördü. Yetkililere göre 200'den fazla kişi halen aranıyor.

2 / 16 California eyaleti, tarihindeki en ölümcül yangınlardan biriyle boğuşurken, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

3 / 16 Bu kişiler arasında ünlüler de vardı. Bir kısmı bu faciadan hasar almadan kurtulurken, bazılarının evleri yanarak küle döndü.

4 / 16 MILEY CYRUS ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, nişanlısı Liam Hemsworth ile birlikte yangından sağ salim bir şekilde kurtulmayı başardığını açıkladı. Ancak evinin ayakta kalamadığını belirtti.

5 / 16 "İçinde yaşadığım toplumu etkileyen yangın nedeniyle harap olmuş durumdayım. Ama şanslılardan biriyim. Evcil hayvanlarım ve hayatımın aşkı güvende ve şu an en önemlisi bu. Evim artık yerinde durmuyor ama ailem ve arkadaşlarımla olan anılarım halen güçlü."

6 / 16 Cyrus ayrıca Twitter'dan hayranlarına gönüllü olarak çalışma ile para ve malzeme tedarik etme çağrısında bulundu ve konuyla ilgilenen dernek ve yardım kuruluşlarının isimlerini listeledi.

7 / 16 GERARD BUTLER İskoç yıldız Gerard Butler, Malibu'daki evinin fotoğrafını Instagram'a yükledi ve itfaiyecilere "cesaretleri için" teşekkür etti.

8 / 16 Fotoğrafın yanı sıra iki video da paylaşan Butler, evinin yarısının yok olduğunu kaydetti.

9 / 16 NEIL YOUNG Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Neil Young, evinin yandığını internet sitesinde yayımladığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamasında iklim değişikliğine de değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

10 / 16 Young, "Bilimi yok sayan, bu tür çözümlerin karar alma mekanizmasının bir parçası olmaması gerektiğini söyleyen bir lider düşünün" dedi. Vulture sitesine göre bu, ünlü rock yıldızının evini ikinci kez yangında kaybedişi.

11 / 16 KIM KARDASHIAN VE KANYE WEST Kim Kardashian-West ve ailesi Los Angeles'taki evlerinden Cuma günü tahliye edildiler. Eşyalarını toplamak için yalnızca bir saatleri vardı.

12 / 16 Kim Kardashian, Snapchat ve Instagram aracılığıyla hayranlarına bilgi vermeyi sürdürdü, yangından fotoğraflar paylaştı.Cumartesi günü yeğeniyle bir fotoğraf paylaşan Kim, "Hepimiz güvendeyiz ve en önemlisi bu" yazdı.

13 / 16 ORLANDO BLOOM Karayip Korsanları serisinin yıldızı Instagram'daki 2 milyon takipçisiyle Malibu'daki caddesinin fotoğrafını paylaştı.

14 / 16 Bloom, "Burası yaşadığım caddenin iki saat önceki fotoğrafı. Malibu'daki ailemin güvenliği için dua ediyorum ve cesur itfaiyecilerimize minnettarım" yazdı.

15 / 16 LADY GAGA Lady Gaga da Cuma günü evini boşaltan ünlülerden biriydi. Gaga, "Düşüncelerim, bu felaket yangınlar nedeniyle acı çeken ve kaybettikleri sevdiklerinin ya da evlerinin yasını tutanlarla birlikte" dedi.