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California Eyaletinde Bir Günde 12 Bin 112 Yeni Corona Virüsü Vakası

23.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaleti bir günde görülen vaka sayısında daha önce ülkede salgının merkezi durumuna gelen New York’u geride bıraktı

California Eyaletinde Bir Günde 12 Bin 112 Yeni Corona Virüsü Vakası

ABD’nin California eyaleti bir günde görülen vaka sayısında daha önce ülkede salgının merkezi durumuna gelen New York’u geride bıraktı. Eyalette bir günde 12 bin 112 yeni vaka tespit edildi.

California eyaletinde bir günde salgın nedeniyle 159 kişi de hayatını kaybetti. Bu can kaybı da yeni rekor olarak kayda geçti. California eyaletindeki toplam vaka sayısı da 421 bini aştı.

New York eyaletiyse 32 binden fazla can kaybıyla halen daha ABD’de en çok ölümün görüldüğü eyalet durumunda. California 8 binden fazla can kaybıyla ABD’de eyaletlerde en fazla can kaybının görüldüğü dördüncü eyalet durumunda.

California eyaleti eğer bir ülke olsaydı ulaştığı vaka sayısıyla dünya sıralamasında Amerika, Brezilya, Hindistan ve Rusya’nın ardından gelecekti. California’da Temmuz ayında günde ortalama 8 bin 300 yeni vaka görülüyor.

California Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanı Dr. Mark Ghaly, vaka sayılarının çok yüksek olmasının bu kişilerin temas ettiği kişileri takip etmeyi de zorlaştırdığını ifade ediyor.

ABD’de bugüne dek toplam 4 milyon 100 binden fazla vaka görülürken 143 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. ABD, dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda.

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